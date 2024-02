Überstunden sind üblich, der Lohn schlecht, zeigte bereits 2023 eine Umfrage von Architektur Basel. Bild: Hahn + Zimmermann

«Druck, tiefer Lohn und Nachtschichten» Wie zu viel Druck, Klimakrise und schlechte Löhne das Berufsbild des Architekten prägen, hinterfragt der Tagi. Weiter in der Presse: die Smartphone-Erfinderin, schimmelnde Armeebunker und Ideen für Val Müstair. 05.02.2024 10:00

Was läuft schief im Traumberuf? Der Tages-Anzeiger listet einige der Schattenseiten der Architekturbranche schon im Titel: «Druck, tiefer Lohn und Nachtschichten». Und listet weitere Faktoren, die besonders jungen Leuten das berufliche Vorankommen erschweren. Auf Platz eins ist dabei das Wettbewerbssystem, das tausende Arbeitsstunden unbezahlt verpuffen lässt. Kritisch sei auch, dass der Fokus auf das Klima fehle, an der ETH zu viel Druck herrsche, die Arbeitsbedingungen schlecht und die Löhne trotz des anspruchsvollen Studiums tief seien. Nicht zuletzt wird auch Klassismus als Problem erkannt: «Wenn die Eltern Geld ausleihen könnten oder im Notfall finanzielle Stabilität garantierten, sei es viel eher möglich, sich früh selbstständig zu machen», so Lian Stähelin von der Zürcher Arbeitsgruppe für Städtebau (ZAS*). Weitere Meldungen: – Wer die Glühbirne entwickelt hat, lernt jedes Schulkind. «Aber das Smartphone, wer hat das erfunden?» Die Neue Zürcher Zeitung fragt und liefert im «Porträt einer Übersehenen» auch gleich die Antwort: die Informatikerin Susie Armstrong. – «Was im Naturpark Biosfera Val Müstair in der Zukunft geplant ist»: Die Südostschweiz listet eine Übersicht. – Drittes Hochhaus für Zürich-Altstetten: Kaum ein Stein bleibe in dem Quartier auf dem anderen, so der Tages-Anzeiger. Als Beispiel nennt der Autor das Projekt «Letzigarten», das neuen Wohnraum vom Micro-Appartment bis zur Cluster-Wohnung umfassen soll. – «Wichtiger Bunker schimmelt, Hunderte Anlagen der Schweizer Armee verlottern»: Neue Zahlen von Armasuisse zeigen, dass ihre Immobilien mit mehr als einer Milliarde Franken saniert werden müssten, schreibt das Tagblatt. – Ein Unternehmen in Tokio nutzt Robotertechnik, um Menschen mit körperlicher Behinderung als Kellner zu beschäftigen. Die NZZ berichtet. ...