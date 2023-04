Bis zu zehn Überstunden in der Woche und Wertschätzung nur, wenn die Leistung stimmt – Architekt Lukas Gruntz im Podcast.

In der neunten Folge von ‹Sach & Krach› berichtet der Architekt Lukas Gruntz von der Arbeit seiner Onlineplattform Architektur Basel. Im Gespräch mit Axel Simon geht es vor allem um die Ergebnisse einer Umfrage: Geringer Lohn, eine Unmenge an Überstunden, wenig Wertschätzung – wie prekär sind die Arbeitsbedingungen in Architekturbüros wirklich?