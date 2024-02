Der Zürcher Stadtrat prüft, ob auf dem Josef-Areal mehr Wohnungen möglich sind

«Die Entwicklung des Josef-Areals verzögert sich um Jahre» Die zusätzliche Planungsschlaufe verzögert die Entwicklung des Josef-Areals, meint die NZZ. Auch in der Presse: Ahadi & Crameri gewinnen in Zillis; Holcim und Implenia trotzen der Wohnungsmisere. 29.02.2024 10:32

«Der Zürcher Stadtrat will den Vorwurf, in Zürich-West eine Chance zu verpassen, nicht auf sich sitzen lassen», schreibt die NZZ heute. Wie der Stadtrat am Mittwoch in einer Mitteilung schreibt, will er prüfen, ob die Forderungen der IG Zentrum Hardbrücke auf dem Josef-Areal umsetzbar seien. Denn die geforderten zusätzlichen Wohnungen entsprächen etwa der Grössenordnung, die auf dem Koch-Areal geplant sei. Sprich: Wohnraum für 900 Personen. Gleichzeitig soll aber auch an den bereits ins Auge gefassten Nutzungen festgehalten werden. «Die aktuelle Planung basiert auf einem breit abgestützten Mitwirkungsverfahren, welches viele Wünsche der Quartierbevölkerung berücksichtigt», zitiert die NZZ Meret Peter, Leiterin Kommunikation beim Amt für Städtebau. Wie lange diese zusätzliche Planungsschlaufe dauern werde, könne man noch nicht abschätzen, sagt Peter. «Wir gehen von etwa vier Jahren aus, je nach Verlauf der Abklärungen.» Die für dieses Jahr geplanten Architekturwettbewerbe bleiben sistiert, bis alles geprüft wurde. Weitere Meldungen: – «Platin überstrahlt Alpengold»: Das neue Büro- und Werkstattgebäude des Instituts für Schnee- und Lawinenforschung zeigt, «dass ressourcenschonendes Bauen auch in schwierigen Verhältnissen möglich ist», schreibt die NZZ. – Das Churer Büros Ahadi & Crameri Architekten gewinnt den Wettbewerb für die geplante Erweiterung der Tgea da Schons in Zillis. Das Projekt verbindet die romanische Kirche St. Martin und das Talmuseum. Die ‹Südostschweiz› berichtet. – «Schattenboxen gegen die Hitze»: Ein Forschungsprojekt der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaft sucht 5000 Plätze für Abkühlung in Basel. Die ‹BZ Basel› berichtet. – «Die Schweizer Baukonzerne Holcim und Implenia trotzen der Wohnungsmisere»: In Deutschland werden viel zu wenig Wohnungen gebaut. Auch in der Schweiz geht wenig vo...