Links der Wettbewerbsentwurf für das Eggishorn, rechts das Restaurant im Südtirol.

Der ‹Walliser Bote› nimmt den Plagiatsvorwurf im Fall um den Restaurantneubau auf dem Eggishorn auf. Ausserdem in den Medien: Riethüsli in St. Gallen, Stadthitze in Bern und HdeM in Affoltern.