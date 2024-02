Hat das Bauatleier12 für das Restaurant am Eggishorn kopiert? Fotos: Aletsch Bahnen, Peter Pichler Architecture

Happige Vorwürfe am Walliser Eggishorn. Das geplante Restaurant soll eine Kopie eines gebauten Hauses im Südtirol sein.

Plötzlich ging es schnell. Das Projekt für ein neues Restaurant auf dem Eggishorn ist diese Woche von den Webseiten der Aletsch Bahnen und des Architekturbüros Bauatelier12 verschwunden. Bisher konnte man dort während Monaten nicht nur Visualisierungen sondern sogar einen Animationsfilm sehen, der das siegreiche Projekt des Studienauftrags von 2023 zeigte. Der Grund des plötzlichen Bildersturms: ein Plagiatsvorwurf. Die Bergbahnen gaben sich am Montag erstaunlich offen, und gaben zu: «Erste Zweifel an der architektonischen Einzigartigkeit des Bergrestaurants hatten wir bereits im Sommer 2023», lässt sich Verwaltungsratspräsident Renato Kronig zitieren. Sie hätten die Bedenken gegenüber dem Architekturbüro angesprochen und sich auch beraten lassen. Passiert ist aber nicht viel. Nun haben sich aber der Architekt Peter Pichler und die Betreiber der Berghütte Oberholz in Obereggen im Südtirol mit Vorwürfen gemeldet. ###Media_2### ###Media_3### Die Ähnlichkeit des Walliser Projekts mit dem Gebauten im Südtirol ist tatsächlich frappant, vor allem auch wegen der speziellen Form: drei Trakte fächern sie aus einem Volumen auf. Giebelformen, Lage der Terrasse, Innenraum, Materialisierung – alles gleich. Gerne hätten wir mit dem «kopierenden» Büro geredet, um herauszufinden, wo es Teile vielleicht legitim als Referenz genutzt und wo es aber kopiert hat. Doch das Bauatelier12 verweist auf eine Vereinbarung mit den Aletsch Bahnen, die es ihm nicht erlaubt, Stellung zu nehmen. Die Bergbahnen wiederum verweisen auf die Pressemitteilung und beantworten Fragen nur schriftlich. Die Vorwürfe sind wohl berechtigt: Wir sehen auf den Visualisierungen und Plänen eine Kopie, die damals den Studienauftrag gewonnen hat. Ein eigenständiges Werk ist nicht oder kaum zu erkennen. Das hätte die Jury sehen müssen. Aber im damaligen Beurteilungsgremium waren keine praktizierenden...