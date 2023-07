«Windpark im Hügelgebiet». von Forschenden der ETH simuliert. Fotos: Madeleine Manyoky, Ulrike Wissen Hayek, PLUS / ETH Zürich

Der Zürcher Baudirektor Martin Neukom nimmt Stellung dazu, wie Zürcher Landgemeinden versuchen, seine Windradpläne zu durchkreuzen. Ausserdem: Natur-Ausstellung in Riehen und lebende Brandmelder in Zürich.

07.07.2023 09:20

Der Tages-Anzeiger befragt den Zürcher Baudirektor Martin Neukom nach seinen Windradplänen, die in den Landgemeinden des Kantons kritisiert werden. Im Kanton Zürich läuft der Ausbau des Solarstroms auf Hochtouren. Nun soll die Windenergie dazukommen. Der Kanton plant 120 Windräder um damit 7 Prozent des Strombedarfs abzudecken. Im Herbst kommt die öffentliche Auflage des Richtplans, bis dahin bliebe noch «viel Zeit für Diskussionen», so Neukom. Zum Präzedenzfall droht das «Modell Hagenbuch» zu werden. Die gleichnamige Gemeinde hat ihre Bau- und Zonenordnung (BZO) angepasst und den Abstand von Windrädern zu Wohnhäusern auf 1000 Meter festgelegt. Das würde, so der Tages-Anzeiger, faktisch den Windpark dort verhindern. Neukom sieht dafür juristisch keinen Rückhalt. Die BZO der Gemeinden dürfen keine Abstandsregeln zu Bauten ausserhalb der Bauzone festlegen, da das das Planungs- und Baugesetz (PBG) nicht vorsieht. Es ginge um kantonales öffentliches Interesse. «Wenn solche Abstandsvorschriften möglich wären und die Gemeinden übergeordnete Planungen übersteuern könnten, würde das nicht nur das Ende für die Windkraft im Kanton bedeuten. Gemeinden könnten künftig auch Deponien, Gefängnisse, Bahnlinien, Hochspannungsleitungen oder Kantonsstrassen auf diesem Weg verhindern.» Den Start für die kantonale Nutzung der Windkraft sieht er frühestens 2030, realistisch aber eher 2035. Weitere Meldungen: - Um im Fall eines Feuers die 1100 Mieterinnen und Mieter der Hardau-Türme rasch evakuieren zu können, richtet die Stadt eine Sicherheitsloge ein. Sie ist ständig besetzt und kostet 2,1 Millionen Franken, meldet der Tages-Anzeiger. - In einer Ausstellung zeigt die Fondation Beyeler in Riehen Werke, die sich aus verschiedenen Perspektiven mit der Natur auseinandersetzen, meldet die bz. - Acht Schweizer Firmen versprechen klimaneutrale oder gar klimapositive Produkte....