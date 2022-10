46 potentielle Gebiete sollen sich laut Baudirektion für Windanlagen eignen. Wo diese liegen könnten, hat sie in den letzten Jahren abgeklärt.

Mirjam Rombach 07.10.2022 16:08

Bis zu 120 Windräder sollen in einigen Jahren auf verschiedenen Zürcher Hügelzügen drehen. So plant es Energieminister Martin Neukom. Weil Windenergie auch im Winter viel Strom liefere, ergänze sie die Solarenergie und die Wasserkraft bestens, schreibt der ‹Tages-Anzeiger›. Die zwischen 160 und 220 Meter hohen Modelle sollen wegen ihrer riesigen Rotoren weit höhere Leistungen erbringen als kleinere. Damit Planungs- und Bewilligungsverfahren nicht durch Rekurse blockiert werden können, prüft das Parlament eine Gesetzesänderung. Neukom hofft, bis 2050 sieben Prozent des Bedarfs mit einheimischer Windenergie decken zu können. Welche Gebiete für die riesigen Anlagen geeignet wären, zeigt eine Karte der Baudirektion. Nur so viel: Auf dem Üetliberg werden wohl keine Windräder stehen.