Text: Urs Honegger / 5.06.2018 11:00

Die Waadtländer Gemeinde Bex stimmt am kommmenden Sonntag über den Gestaltungsplan des ‹Quartier du Glarey›. Der Architekt und Raumplaner Pierre Wahlen analysiert ihn für «24heures» im Detail. Der neue Plan schlage an den Rändern des Areals eine geringe Dichte vor und schreibe sich so in das Gewebe der bestehenden Villen ein, erklärt Wahlen. Im Zentrum reihten sich höhere Bauten um eine Leerfläche und verhinderten so das Zerbröseln der Bebauung. Der Gestaltungsplan sei das Versprechen einer wiedergefundenen Urbanität.

Weitere Meldungen:



– Die Ausstellung «Hello, Robot.» im Gewerbemuseum Winterthur zeigt die Geschichte der komplizierten Beziehung zwischen Mensch und Maschine. Der «Tages-Anzeiger» berichtet.



– Der taiwanische Hersteller Kymco will elektrischen Rollern global zum Durchbruch verhelfen. Er setzt dabei auf einen Batterietauschring. Der «Tages-Anzeiger» berichtet.



– Techfirmen nutzen die Schwächen der menschlichen Psyche gezielt aus, damit Nutzer möglichst oft auf ihr Smartphone blicken. Der «Tages-Anzeiger» berichtet.



– Zwei Detailhändler berichteten gestern Abend bei «Bund im Gespräch» von Chancen und Risiken und von den Herausforderungen der digitalen Zukunft.