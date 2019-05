Der Bahnhof Stadelhofen im März 1995. Fotos: Werner Huber

Urs Honegger 23.05.2019 11:08

«Wie aus einem Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts hervorgeht, wehrt sich der bekannte spanisch-schweizerische Architekt nicht länger gegen die Bedingungen, unter denen die SBB die Projektierung zum Ausbau des Bahnhofs vergeben wollen», schreibt die «NZZ». Die Beschwerdeführer begründeten dies damit, dass das Gericht in seinem im Februar gefällten Zwischenentscheid die Zuständigkeiten verlässlich klargestellt habe. Im «Tages-Anzeiger» pocht Calatravas Rechtsanwalt aber auf dem Urheberrecht: «Aus unserer Sicht ist es kaum vorstellbar, dass jemand anders als Santiago Calatrava diese Erweiterung machen kann.» Denn: «Würde ein anderes Team Calatravas Formensprache kopieren, wäre das ein Plagiat. Würde es dagegen umfangreich in den bestehenden Bau eingreifen, würde das Urheberrecht verletzt.» Auf den Projektwettbewerb der SBB für die Erweiterung des Bahnhofs haben sich acht Planerteams für den Wettbewerb qualifiziert, unter ihnen auch die Projektgruppe Calatrava.



Weitere Meldungen:



– «Zürichsee-Seilbahn nimmt Fahrt auf»: Die kantonale Baudirektion schafft die Grundlage für den Bau der temporären ZKB-«Züribahn». Die «NZZ» berichtet.



– In einem Monat wird in Vidy bei Lausanne der neue Sitz des Internationalen Olympischen Komitees von IttenBrechbühl eröffnet. «24heures» durfte sich bereits umsehen.



– «Schmerzgrenze ist erreicht»: Teure Wohnungen in der Stadt Bern finden nicht mehr so schnell Mieter, schreibt der «Bund».



– Der neue Berner Hauptbahnhof wird erst 2027 eröffnet. Der Grund liegt auch bei den Einsprechern von damals, schreibt der «Bund».



– Basels Haupteinkaufsstrasse wird für 15,6 Millionen Franken saniert und umgestaltet. «Statt eines Teerbelags kommt Alpnacher Quarzsandstein zum Einsatz», schreibt die «Basler Zeitung».