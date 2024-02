Geht es nach der Stadt Bern, soll der Baldachin vor dem Bahnhof mittelfristig verschwinden. Foto: Wikimedia Commons, Nikolai Karaneschev

Bern bald ohne Baldachin? Die Hauptstadt stellt Pläne zur Umgestaltung ihres Bahnhofplatzes vor. Ausserdem in der Presse: Baustellenbesuch bei der Hauptpost Basel, Badran über Wohnbaupolitik und die Seeuferinitiative. 28.02.2024 11:21

Der Berner Stadtpräsident Alec von Graffenried und die Stadtplanerin Jeanette Beck haben gestern an einer Medienkonferenz die mögliche Zukunft für den Stadtraum Bahnhof erläutert. Das berichtet ‹Der Bund›. «Langfristig, so die Vorstellung des Gemeinderats, könnten das heutige sogenannte SBB-Aufnahmegebäude und der Baldachin abgebrochen und ersetzt werden.» Für die Qualität des Stadtraums sei ein Ersatz des Gebäudes von 1974 und des Baldachins «unumgänglich», zitiert die Zeitung den Gemeinderat. Allerdings zeigt sich die SBB wenig offen für die Berner Umbaupläne. «Aus Sicht der SBB besteht kein Anpassungsbedarf», zitiert ‹Der Bund› die Bundesbahnen. «Insbesondere der Bahnzugang, das Aufnahme- respektive Bahnhofgebäude, funktioniert heute sehr gut und wird mit dem Ausbau Zukunft Bahnhof Bern weiter verbessert.» Man befinde sich aber im engen Dialog mit der Stadt. Weitere Meldungen: – «Umbau ist eine Knacknuss»: Seit letztem August wird die alte Hauptpost in Basel nach den Plänen von Herzog & de Meuron umgebaut. Die ‹bz› berichtet von der Baustelle: «An jeder Ecke wird gearbeitet.» Das komplexe und teils denkmalgeschützte Ensemble halte für die Baufachleute etliche Überraschungen bereit. Dennoch würden die Arbeiten gemäss Zeitplan voranschreiten. Gehe alles wie vorgesehen weiter, werde man in der Adventszeit 2025 in der neuen Passage einen Glühwein geniessen können. – «Es bauen die Falschen aus den falschen Gründen für die falschen Leute»: Sie fordert mehr Regulierung, er fürchtet einen «Bürokratie-Overkill»: SP-Nationalrätin Jacqueline Badran streitet mit NZZ-Redaktor David Vonplon über Wohnbaupolitik. Heute in der ‹NZZ›. – «Neuenburg zeigt Zürich, wie es geht»: Am kommenden Wochenende stimmt der Kanton Zürich über die Seeuferinitiative ab. Was in Zürich umstritten ist, ist in Neuenburg längst beschloss...