Im Badener Bäderquartier stehen die Kranen seit längerem still. Fotos: Alex Spichale

Baden: Was passiert mit dem Verenahof? Aus Anlass einer Anfrage an den Badener Stadtrat zeigt die Aargauer Zeitung den aktuellen Stand der Bäderquartier-Debatte. Weitere Meldungen: Seebahnpark, Schweizer Segregation, das KaDeWe, Berner Quartierbau. 02.02.2024 10:13

Im Badener Bäderquartier gibt es seit langem eine Baustelle, statt dass dort der stolze Mittelpunkt des Bäderquartiers wieder glänzen kann. Die ‹Aargauer Zeitung› gibt eine Übersicht über den aktuellen Stand der Debatte. Seit einiger Zeit gibt es einen Baustopp. Das Verenahof-Geviert sollte erst zu einer Rehabilitationsklinik ausgebaut werden, aber das sei gemäss der verantwortlichen Stiftung Gesundheitsförderung Bad Zurzach + Baden schwierig wegen der vielen denkmalschützerischen Auflagen. Man prüfe neue Nutzungen. Nun haben die Badener SP-Politiker Selena Rhinisperger und Markus Rausch einen Vorstoss mit acht Fragen an den Stadtrat eingereicht. Man wolle wissen, was im Verenahof geplant sei: «Im Entwicklungsrichtplan Bäderquartier sei als behördenverbindliche Zielsetzung für die Stadt Baden definiert, dass sie Massnahmen fördere und unterstütze, die zur Erneuerung und Revitalisierung des Verenahof-Gevierts beitragen, wird die Anfrage begründet. Dies, damit es als Zentrum des Kernbereichs der Bäder wahrgenommen werden könne», wie zu lesen ist. Ausserdem gibt es personelle Rochaden bei der Stiftung, die vielleicht Bewegung in die Sache bringen könnten. Weitere Meldungen: - Der Seebahnpark-Vorschlag des Vereins Seebahnpark für den Bahneinschnitt durch den Zürcher Kreis 4 gibt zu reden, so zu lesen in ‹NZZ› und ‹Tages-Anzeiger›. - Wer wohnt in der Schweiz wo? Ganz neu ist der Artikel nicht, doch deshalb nicht weniger wichtig. Im Gegensatz zur oft behaupteten Durchmischungspolitk sind die Wohnquartiere in den grossen Schweizer Städten segregiert nach Einkommen und Bildungsstand, wie der ›Tages-Anzeiger› in einer grossen Datenrecherche zeigt. Auf höherem Massstab zeigt sich auch: Die grossen Ballungsräume sind reicher als die Mitte des Mittellands und der Jura. - Es gibt sie noch, die grossen K...