Im Frühling 2022 war von üppiger Vielfalt noch wenig zu sehen. 2300 Quadratmeter der Südfassade des Stadtspitals Triemli wurden begrünt.

Redaktion Hochparterre 11.08.2023 10:25

«Am Triemlispital nisten die Vögel» Tausende Pflanzen überwachsen seit einem Jahr die Sonnenseite des Zürcher Stadtspitals, schreibt der Tages-Anzeiger. Weiter in der Presse: steigende Mieten, Siziliens Brückenträume und die Schweizer Italianità. 11.08.2023 10:25

Auf der Südseite des Triemli-Spitals wachsen seit Frühling 2022 rund 4600 Pflanzen. Die Fassadenbegrünung über 16 Stockwerken ist wohl die auwendigste, die es in der Schweiz zurzeit gibt. Ziel sei, die Behandlungsräume und die Büros hinter den Fensterfronten im Sommer zu kühlen, schreibt der Tages-Anzeiger. Auch in Sachen Biodiversität tut sich einiges: Tauben flattern herum, Mauersegler und Spatzen ziehen auf den Balkonen ihre Jungen heran. Markus Fierz von Raderschallpartner sagt, darauf habe man gehofft. «Diese Firma hat die Begrünung projektiert und begleitet in den ersten zwei Jahren auch deren Pflege. Es sei nicht nur eine Blätterfassade entstanden, sondern auch ein eigenständiger Lebensraum für zahlreiche Insekten und unterschiedliche und Vogelarten», so der Tages-Anzeiger. Wie stark das Grün Kühle spende und die Raumtemperatur senke, sei noch unklar. Dies untersuche gegenwärtig die Ostschweizer Fachhochschule. Demnächst abgeschlossen sei die wissenschaftliche Untersuchung über die Insekten- und Vogelwelt an der Triemli-Südwand. Dann werde bekannt, welche Vogelarten sich neben Tauben, Spatzen und Mauerseglern hier wohlfühlen. Gerüchten zufolge gehöre auch der Turmfalke dazu. Ausserdem in der Presse: – «Die nächste Mieterhöhung kommt»: Der Bund schreibt, warum bald eine zweite und eine dritte Erhöhung des Referenzzinssatzes absehbar ist. – «Gross, grösser, Salvini»: Der stellvertretende Regierungschef Matteo Salvini propagiert einmal mehr die Megabrück nach Sizilien. Der Tages-Anzeiger berichtet. – «Die zwei Seiten der Schweizer Italianità»: Die NZZ fragt, wie wir uns an die italienische Immigration in die Schweiz erinnern wollen – und verweist auf eine Ausstellung im Landesmuseum. – «SBB können Sicherheit der Zollhalle nicht mehr gewährleisten»: Der Spiel- und Kulturverei...