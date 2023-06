Ein Vorabzug aus dem «Räumlichen Dorfbild» von Näfels.

Räumliche Dorfbilder für Glarus Nord Auf der Suche nach ortsbaulichen Qualitäten: Die Gemeinde Glarus Nord hat für ihre acht Dörfer räumliche Porträts erstellen lassen. Kommenden Donnerstag werden sie publiziert und diskutiert. 16.06.2023 12:23

Was bringt eine Gemeindefusion der Raumplanung? Was lässt sich klären, anders gewichten, wie viel verbessern? Zu diesen Fragen hat die Gemeinde Glarus Nord reichlich geübt, unter anderem mit radikal anderen Varianten von Zonenplan und Baureglement, vorgedacht vom Architekten Peter Märkli, der Landschaftsarchitektin Rita Müller und dem Raumplaner Christoph Zindel. Der betreffende Vorschlag scheiterte jedoch an der Gemeindeversammlung. Seit kurzem ist die fusionierte Nutzungsplanung endlich unter Dach und Fach. Lerne: Raumplanung fusionieren braucht Zeit. Unterdessen ist dafür ein neues einzigartiges Werk entstanden in Glarus Nord. Die Architektin Nina Cattaneo und der Architekt Pascal Marx haben im Auftrag der Gemeinde die acht Dörfer Bilten, Filzbach, Mollis, Mühlehorn, Näfels, Niederurnen, Oberurnen und Obstalden betrachtet, untersucht und porträtiert. Die Ankündigung verspricht einerseits die Analyse von Zentren und Rändern, Strukturen und Gefügen, Gebautem und Unbebautem, Bestand und Entwicklung, und andererseits eine «Gesamteinschätzung». Das Ergebnis wird kommenden Donnerstag, 22.6., in Form «Räumlicher Dorfbilder» publiziert, und zum Erscheinungstermin laden das Architekturforum Glarus, das Architekturforum Ostschweiz und die Gemeinde zu einem öffentlichen Anlass ein. Auf die Präsentation der Werke folgt eine kompetent besetzte Diskussion mit der Genfer Kantonsplanerin Ariane Widmer, dem Architekt Gion A. Caminada sowie dem Architekturhistoriker Christoph Schläppi, moderieren wird Georg Fromm, Regionalentwickler Davos-Klosters....