Das Areal von oben.

Anna Raymann 06.11.2018 13:46

Wer in Zürich für das Station stimmt, gibt seine Stimme auch den zwei Hochhaustürmen. Dieses sind mit 137 Metern zwar nur wenig höher als der Prime Tower, die Debatte heizen sie trotzdem an. Zürich kann Wohnungen gebrauchen. Doch im Gegensatz zu den Genossenschaftswohnungen um das Stadion liegen die 570 Hochhauswohnungen im teureren Segment. Ob und wie man um ein Stadion wohnen möchte, fragt nun die sia. Beantworten sollen dies am Dienstag, den 06. November 2018, im ZAZ Bellerive Adam Caruso, Roger Diener, Kathrin Gügler, Adolf Krischanitz und Arno Lederer.