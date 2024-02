Die Biennale svizzera del territorio findet bereits zum fünften Mal statt.

Die fünfte Biennale svizzera del territorio des i2a in Lugano findet Anfang Oktober 2024 statt. Sie sucht Vorschläge, die territoriale und soziale Realität um uns herum zu interpretieren.

Die Initianden der Biennale svizzera del territorio 2024 schreiben: «Die Zukunft wurde ausradiert. Die Vorstellungskraft, erschöpft durch aufeinanderfolgende Krisen, ständige Innovationen und unmittelbare Investitionsrenditen, stösst auf einen geschlossenen Horizont; betrunken von Nostalgie wird jede langfristige Vision als utopisch, als bloße Fantasie abgetan - bis man auf eine Dystopie stösst. Dabei war es schon immer die wichtigste Aufgabe der Architektur, sich mit der Zukunft zu befassen: Wir erleben immer noch Bauwerke, die vor Jahrzehnten oder gar Jahrhunderten errichtet wurden. Wo haben wir uns verirrt? Die fünfte Ausgabe der biennale svizzera del territorio ist ein Aufruf zur Phantasie. Ein Aufruf, die Zukunft zurückzuerobern und gemeinsam Alternativen zu entwickeln.» Die Biennale svizzera del territorio 2024 findet am 4. und 5. Oktober 2024 statt. Der Call for Action hat eine neue Frist: 3. März 2024. Die Ausschreibung und aktuelle Informationen über Gäste und Programm gibt es hier. Gastgeber und Organisator der Veranstaltung ist das Istituto Internazionale di Architettura, ein Zentrum für urbane Kultur mit Sitz in Lugano....