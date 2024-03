Platz für Kunst und Wissenschaft Fotos: Guillaume Musset

Unerwartete Begegnungen Die interdisziplinäre Jahrespublikation ‹Delus› des ETH-Instituts für Landschaft und Urbane Studien überzeugt mit sorgfältiger Gestaltung und zugänglichen englischsprachigen Texten. 09.03.2024 08:00

Das Institut für Landschaft und Urbane Studien (LUS) an der ETH startet eine interdisziplinäre Jahrespublikation mit dem Namen ‹Delus›. Die Pilotnummer verspricht viel: Mit sorgfältiger Gestaltung und zugänglichen englischsprachigen Texten werden aktuelle Themen rund um Umwelt und Landschaft aus gestalterischer Sicht diskutiert. Das Jahrbuch entstand aus einer Vorlesungsreihe und ist eine Art Schaukasten für die aktuelle Forschung am Institut. Doch ist es auch hilfreich, die sehr unterschiedlichen Ansätze der acht Lehrstühle zusammenzubinden? ###Media_2### ###Media_3### ###Media_4### Das Menü startet mit einem Artikel über Kochen und Landwirtschaft in Puerto Rico. Es geht um Essen und (Kolonial-)Politik. Postkoloniales gibt es auch im hohen Norden, wo Eisenbergbau die Landschaft prägt. Und wer hat schon von der «Postnatur» gehört? Ein Kunstprojekt erforscht die Frage, was auf die Technik folgt. Postindustrie kommt auch vor: Berliner Brachen, aber nicht deren Neuüberbauung, sondern ihre spontane Neubewachsung. Zwischendurch schwimmt der Stör über die Seiten. Eine unerwartete Begegnung zwischen ökologischer Forschung und Kulturerbe zeigt: Wassermonster und fast ausgestorbene Donaufische haben mehr miteinander zu tun, als man auf den ersten Blick meinen könnte. ###Media_5### ###Media_6### ###Media_1### Die Nullnummer von ‹Delus› zeigt Forschung zwischen Entwurf und Analyse. Auf diese interdisziplinäre Weise befasste sich bis anhin kaum eine Publikation mit Landschaft. Sie thematisiert neue Ansätze in der Hochschullehre und regt mit ihren Texten zum Weiterdenken an. Bisweilen verstellen aktuelle Wissenschaftstrends den Vordergrund der Texte, dazwischen gelingt die erfreuliche inhaltliche Überraschung. Entstanden ist jedenfalls eine stimmige und bildstarke Publikation, die Lust auf mehr macht....