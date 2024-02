Christian Kaindl löst per 1. September 2024 an der OST Rapperswil-Jona als Leiter des Bachelorstudiengangs Landschaftsarchitektur Prof. Peter Petschek ab. Als Professor am ILF Institut für Landschaft und Freiraum wird Kaindl sich in angewandter Forschung und Entwicklung engagieren. Er ist diplomierter Landschaftsarchitekt der Technischen Universität München und verfügt über jahrzehntelange Branchenerfahrung. Bis zu seinem Engagement an der OST leitete er die Abteilung Planung des Landschaftsarchitekturbüro Enea mit über 30 Mitarbeitenden in Rapperswil. Dabei verantwortete er das Projektportfolio in Europa und baute zudem die Kooperation mit zwei Partnerbüros in Deutschland auf.