Von seinen beiden Dachterrassen blickt Klaus Holzhausen über Lausanne und weiter, von Genf bis zum Montblanc. Fotos: Urs Walder

07.02.2024

Gartenarchitekt und Grenzgänger Im Rückspiegel erzählt Klaus Holzhausen (86), wie er in der Deutschschweiz die Landschaftsarchitektur prägte und die Gartenausstellung ‹Lausanne Jardins› mitgründete. 07.02.2024 16:00

Als Zweisprachiger fühle ich mich in Lausanne ein wenig wie ein Passeur über den Röstigraben, in beiden Richtungen. 1990 wagte ich mit 53 Jahren den Schritt hinüber: Ich wurde stellvertretender Leiter des Service des parcs et promenades in Lausanne und leitete die Planungsabteilung. Der Zeitpunkt für unsere Anliegen war gut, wir konnten am städtischen Richtplan mitarbeiten. Die Stadtpräsidentin Yvette Jaggi hatte ein grünes Herz. Die fruchtbare Zusammenarbeit ermöglichte schliesslich die Gartenausstellung ‹Lausanne Jardins›, die 1997 erstmals stattfand. Zudem gelang es mir, die Gartendenkmalpflege in der Verwaltung zu etablieren. Ein wichtiges Projekt war der Park Le Désert, eine Anlage aus dem 18. Jahrhundert, die heute restauriert und öffentlich zugänglich ist. Nach meiner Pensionierung kam 2003 wie gerufen der erste Nachdiplomkurs in Gartendenkmalpflege an der Fachhochschule Rapperswil. Ich absolvierte ihn und arbeite noch heute beratend in diesem Fachgebiet. 1956 kam ich zum ersten Mal aus Deutschland in die Schweiz. Nach der Gärtnerlehre wollte ich Geld für mein Studium verdienen, um Gartenarchitekt zu werden. Auf Anhieb fand ich eine Stelle in einem kleinen Betrieb im Berner Jura; weitere folgten in Blonay bei Vevey und in Neuenburg. Ein Stockholm-Jahr bildete den Abschluss meiner Lehr- und Wanderjahre. Die Weite des Landes war eine Offenbarung, die Aufträge waren interessant. Während in der Schweiz vor allem Architekten Aussenanlagen planten, kamen hier die Landschaftsarchitekten auf die Baustelle. Ich entschied mich, an der Fachhochschule Osnabrück zu studieren, wo ich 1963 diplomierte. Hof-Landschaftsarchitekt für Ernst Göhner Dass ich anschliessend in die Schweiz und nicht nach Schweden zurückkehrte, ist meiner Begeisterung für den Alpinismus zu verdanken. Meine erste Stelle hatte ich bei Walter Leder in Zürich. Ein Besuch der Expo 64 in Lausanne bra...