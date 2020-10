Anerkennung: Renaturierung des historischen Kastanienwalds von Saint-Gingolph des Vereins InSitu Vivo. (© Marielle Savoyat)

Roderick Hönig 30.10.2020 10:33

Zum zweiten Mal wurde vom Kanton Wallis der Preis für Gärten und öffentliche Räume vergeben. Der vom Dachverband Jardin-Suisse, Sektion Wallis, in Zusammenarbeit mit dem Staat Wallis verliehene Preis will die Aufmerksamkeit auf die ökologische und nachhaltige Gestaltung von Freiräumen lenken. Ausgezeichnet wurde der «Garten la Croix-Blanche» in Saint-Gingolph des Atelier Grept. «Er ehrt eine Kreation, die durch ihre Ausrichtung, ihren sparsamen Einsatz von Ressourcen, die Qualität der verwendeten Ausstattungen sowie die gewählten Pflanzen mit dem Thema vollkommen in Einklang steht», so Philippe Venetz, Jurypräsident und Kantonsarchitekt. Anerkennungen gehen an den Therapiegarten von Monthey (Pascal Bérod Landschaftsarchitektur in Monthey) sowie die Renaturierung des historischen Kastanienwalds von Saint-Gingolph des Vereins InSitu Vivo aus Puplinge.