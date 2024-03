Es wird funkelnd, es wird spannend: Ankündigung der Swiss Art Awards 2024

Swiss Art Awards 2024: Die Finalisten Die Jury des Schweizer Kunstpreises hat die diesjährigen Finalistinnen und Finalisten bekannt gegeben. Für die Architektursektion wurden fünf Beiträge ausgewählt. 13.03.2024 10:01

Beim «Swiss Art Award», 1899 als Schweizer Kunstpreis ins Leben gerufen, handelt es sich um den ältesten Kunstpreis der Welt. Die begleitende Ausstellung bietet jeweils einen Einblick in die aktuelle Kunst- und Architekturszene der Schweiz. Am 10. Juni 2024 eröffnet die diesjährige Ausstellung, wie gewohnt im Rahmen der Art Basel. Die Jury für den Schweizer Kunstpreis besteht aus sieben Mitgliedern der Eidgenössischen Kunstkommission sowie Expertinnen und Experten für Kunst und Architektur. In den letzten Wochen hat sie die eingereichten Dossiers geprüft und beurteilt. Nun wurden die Finalisten bekannt gegeben. Nominiert wurden 45 Beiträge in der Kategorie Kunst, 5 in der Kategorie Kritik sowie 5 in der Kategorie Architektur. In der Ausstellung werden zusätzlich die 17 Positionen der Finalisten des Kiefer Hablitzel│Göhner Kunstpreises gezeigt. In der Kategorie Architektur wurden ausgewählt: – «Architecture Land Initiative», ein Kollektiv aus dem Umfeld der EPFL (u.a. Dieter Dietz), – «NETS», ein weiteres Kollektiv, das sich aus den Landschaftsarchitektinnen Coralie Berchtold und Amalia Bonsack, dem Architekten Yann Junod und dem Duo Comte/Meuly zusammensetzt. – Federico Rella, ein Architekt aus Lugano – Rubén Valdez, ein Architekt mit Büro in Lausanne, der auch in Mexiko arbeitet, sowie – Bessire Winter, das Architekturbüro von Céline Bessire und Matthias Winter. Die weiteren Finalistinnen und Finalisten sehen Sie hier. Wir sind gespannt....