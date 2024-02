Daylight-Forschung, Lichtkunst und Musik am Basler Musik-Festivals ‹Interfinity›.

Am Basler Musik-Festival ‹Interfinity› wird am 8. März 2024 die multidisziplinäre Performance ‹Claritas. Obscuritas› uraufgeführt. Hochparterre-Leserinnen bekommen einen reduzierten Eintrittspreis.

‹Claritas. Obscuritas› widmet sich der Chronobiologie und Daylight-Forschung. Das zeitgenössische Ensemble ‹Nikel› spielt im Rahmen Basler Musik-Festivals ‹Interfinity› die Uraufführung eines einstündigen spartenübergreifenden Werks des bekannten österreichischen Komponisten Klaus Lang und der Lichtkünstlerin Sabine Maier. Die multidisziplinäre Performance setzt sich mit Licht und seinen Auswirkungen auf den Menschen auseinander. In Zusammenarbeit mit der bekannten Daylight-Forscherin und Chronobiologin Anna Wirz-Justice und dem Zentrum für Chronobiologie in Basel werden spannende Wissenschafts-Intermezzi in die Aufführung integriert. Hochparterre-Leserinnen können für diese Aufführung Karten zu reduzierten Preisen beziehen. Mit dem Promocode INF-CO1 können die Tickets mit 30% Rabatt erworben werden.