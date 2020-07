Ab August drechseln, polstern und nähen wir zu Gast im Alpinen Museum.

Wieder rausgehen und die Kultur am Laufen halten: Ab August drechseln, polstern und nähen wir zu Gast im Alpinen Museum und diskutieren dort mit dem SECO über die Zukunft in den Bergen.

Anna Raymann 20.07.2020 12:15

Die Ausstellung «Werkstatt Alpen» stellt Handwerk aus den Schweizer Alpen vor. Als Besucherin spaziert man im alpinen Museum durch Werkstätte, fühlt Holz und Hammer und beobachtet die Digitalisierung des Handwerks. Geigenbauerin, Schuhmacherin, Schreiner und Käser führen in Videos durch ihre tägliche Arbeit, erzählen von Routine und Veränderung. Im August wird das Publikum nun selbst zu Macherinnen und Macher. Das Museum und das Kurszentrum Ballenberg laden zu ganz unterschiedlichen Workshops: Man kann das Buchbinden und Drechseln lernen, polstert einen Hocker oder näht für die Herbstwanderung seinen Softshell-Jacke. Wer lieber zuguckt und -hört, besucht etwa den Diskussionsabend mit dem Staatsekretariat für Wirtschaft (SECO) und erfährt wie sich die naturnahe Ferienromantik und wirtschaftliche Entwicklung miteinander vereinen lassen.

Handwerk-Workshops des Kurszentrums Ballenberg

18. August bis 20. September 2020

World Crafts Talk mit Sander Kunz

Philipp Kuntze spricht mit dem Experten für Klosterarbeiten am Werkbank über «Schöne Arbeit», das Kunsthandwerk mit Draht.

Fr, 21. August 2020, 18.30 Uhr

Diskussionsabend mit dem Staatsekretariat für Wirtschaft, SECO: Zukunft in den Bergen?

Naturnahe Ferienromantik und wirtschaftliche Entwicklung: Ist beides vereinbar?

Do, 17. September 2020, 17.30 Uhr

Anmeldung an booking @ alpinesmuseum . ch

Tavolata: Gaumenfreuden aus dem Berggebiet

Geschichten und Degustation von Kräuterkäse, Quinoa, Kastanien-Patisserie, Traubenkernbrot und Terassenwein aus dem Berggebiet.

Do, 29. Oktober 2020, 18.30 Uhr