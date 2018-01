Origen bekommt den Wakkerpreis 2018

Alle Jahre wieder erhält eine Gemeinde den ‹Wakkerpreis› des Schweizerischen Heimatschutzes für Pflege und Entwicklung ihres Ortsbilds. Doch heuer ist Kulturerbejahr 2018, nicht nur in der Schweiz, und so geht der vielbeachtete Preis an die ‹Nova Fundaziun Origen› mit Sitz in Riom in Graubünden. Diese ist mitunter Trägerin des ‹Origen Festival Cultural›.



Origen ist das rätoromanische Wort für Ursprung und so schöpft die Stiftung laut Heimatschutz «mit kreativer Kraft aus dem Reichtum der regionalen Kultur und setzt sie mit der Gegenwart in Beziehung» – und dies nicht nur für das Theaterschaffen, sondern auch für den Umgang mit der vorhandenen Baukultur. Statt einen Theatertempel zu planen, hat die Stiftung leerstehende Gebäude «mit einfachen Mitteln renoviert und mit neuem Leben gefüllt».