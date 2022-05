Das Museum Neuthal in Bäretswil (ZH) mit der Dampfbahn ist Teil des industriellen Erbes der Schweiz.

Werner Huber 02.05.2022 10:06

Berge, Kühe, Käse und Schokolade sind die klassischen Aushängeschilder der Schweiz. Für die Entwicklung des Landes waren in den letzten 150 Jahren Fabriken, Maschinen und Eisenbahnen mindestens ebenso wichtig. Das zeigt sich am breiten Erbe der Industrie- und Technikgeschichte. Diesem widmen sich unzählige Museen und Archive - vielfach mit ehrenamtlichen Technik- und Geschichtsbegeisterten.

Oft sind diese Einrichtungen einer breiten Öffentlichkeit kaum bekannt. Dies will die Kommunikationsplattform Swiss Industrial Heritage (SIH) ändern. Sie sammelt und fasst die Informationen der bildenden und unterhaltenden Angebote dieser Institutionen zusammen und bietet so einen umfassenden Überblick.

Trägerschaft der SIH-Website ist der Verband Industriekultur und Technikgeschichte Schweiz (VINTES). Er hat an seiner Jahrestagung am letzten Samstag, 30. April die Plattform SIH lanciert. Ziel ist es, dereinst 50 bis 70 Einträge anbieten zu können. Den Anfang macht ein gutes Dutzend, darunter Leuchttürme wie SBB Historic, aber auch weniger bekannte Einrichtungen, wie das Computer- und Unterhaltungselektronikmuseum Enter in Solothurn.

Getragen wird Swiss Industrial Heritage durch mehrere Stiftungen und zehn Kantone. SIH arbeitet mit Schweiz Tourismus, dem Schweizer Museumspass und der European Route of Industrial Heritage zusammen.