Von links nach rechts: Kim Anni Bassen, Lourenço Soares und Aramis Navarro. Fotos: Vasco Marques Nunes

Der Kunstraum an der Dienerstrasse in Zürich wird von einem neuen Kuratortrio übernommen. Am 3. März 2020 ist Vernissage der ersten Ausstellung.

Anna Raymann 02.03.2020 15:11

In einem ehemaligen Imbiss an der Dienerstrasse in Zürich stellten Studierende des Departements Fine Arts der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) bereits im vergangen Jahr unterschiedliche Positionen aus. Nun übernimmt ein neues Trio die Kuration der kleinen Galerie und gibt ihr auch einen neuen Namen: «al_vista». Kim Anni Bassen, Aramis Navarro and Lourenço Soares nutzen den Raum als ganztägig beleuchtetes Schaufenster hin zur von Partygängerinnen und Passanten belebten Strasse. Sie eröffnen mit der Ausstellung «the absolute minimum for a short-term well-being». Die Künstler Jiajia Zhang und Adrian Fernandez Garcia untersuchen über Produktion und Obsoleszenz die Furcht davor, entbehrlich zu werden. Vernissage ist am 03. März 2020 ab 18:00 Uhr.