Wenige Striche, sorgfältig geplant: Der Zeichner Ueli Johner öffnet zum Abschied seine Skizzenbücher für uns.

Danke und tschüss! Drei Jahre lang hat uns der Zeichner Ueli Johner mit seinen reduzierten Karikaturen zum Schmunzeln gebracht. Nun verabschiedet er sich mit einem Abschiedsgruss im Heft – und einem Blick in seine Skizzenbücher. 01.02.2024 11:25

Ueli Johners skizzenhafte Zeichnungen wirken unangestrengt, so, als seien sie in einem lichten Moment mit schnellem Strich zu Papier gebracht worden. Dabei füllt der Berner oft Seite um Seite, ehe ein Haus, eine Bergspitze oder die Schuhe der Frau Architektin genau so sind, wie er sich das vorstellt. Zu seinem Stil hat Johner über Umwege gefunden: Auf ein abgebrochenes Politologiestudium folgten ein Praktikum in einer Werbeagentur und der Besuch der Grafikfachklasse an der Schule für Gestaltung in Biel. Später arbeitete er als Grafiker in Zürich und New York, wo er nach jahrelanger Pause wieder zu zeichnen anfing und seine Beobachtungen regelmässig auf Instagram postete. Zurück in Bern gründete er mit Verbündeten Drink'n'Draw Bern, eine erfrischende Verquickung aus Aktzeichenkurs, Musik und Barbetrieb, die er bis heute leitet. Den Bezug zur Architektur gab sich für Ueli Johner durch seinen Vater, der ein Architekturbüro namens Atelier Sous-sol führte. Der Name der Kolumne war Johners Referenz an den 2001 Verstorbenen. Ansonsten interessiert sich der Zeichner für alles, was den Menschen in seinem Sein ausmacht: zwischenmenschliche Beziehungen, Kinder, mentale Gesundheit und – als bekennender News-Junkie – natürlich das Weltgeschehen, also Kriege, Krisen, Katastrophen. Ueli Johner verarbeitet seine Gedanken zeichnerisch unter dem Namen yallah auf Instagram, ausserdem fragt er auf dem Kanal How are you? regelmässig nach dem Befinden seiner über 90 000 (!) Follower. Wie hart er in den letzten drei Jahren um den perfekten Strich und die gute Pointe gerungen hat, zeigt ein Einblick in seine Skizzenbücher. Nach drei Jahren, vier Monaten und 31 Beiträgen zieht Ueli Johner weiter. Und wir sagen danke – schön war's! Was auf Sou...