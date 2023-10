Das Oktoberheft im Video

In der Oktoberausgabe wird mehr Wohnraum in Zürich West gefordert, die schleppende Umsetzung des Raumplanungsgesetzes kritisiert und über gelungene Verdichtung berichtet. Ausserdem ist viel Farbe im Spiel.

Der Mensch kann etwa 200 Farbtöne unterscheiden. Variiert man Weissanteil und Helligkeit, ergeben sich rund zwei Millionen Farbnuancen. Doch wie gibt man Farben exakt wieder, zumal in einem anderen Medium? Der Siebdrucker Lorenz Boegli versucht das Unmögliche: Er hat ein RGB-Druckverfahren entwickelt, bei dem Rot, Grün und Blau leuchten wie am Bildschirm. Oder wie die Journalistin Susanna Koeberle es formuliert: «Boegli druckt Licht.»

Vorwiegend mit Farbe arbeitete das Designduo Kueng Caputo, als es ein Gebäude in Winterthur umgestaltete. Die Architektur strahlt in Aprikosenorange, Himmelblau und Tannengrün. Die Farben machen den Raum – und sie unterstützen die Orientierung im Haus. «Das farbgewaltige Spektakel könnte Schule machen», schreibt Mirjam Rombach in ihrem Artikel.

Dezente Farbnuancen spielen auch eine Rolle beim Neubau für eine Genossenschaft von Jaccaud + Associés in Genf, den Deborah Fehlmann bespricht. Wände und Decken der drei Zugänge sind in einem warmen Rotbraun gestrichen, wobei der Farbton stets leicht variiert. Der Reichtum an gut geschnittenen und umsichtig gestalteten Räumen macht aus der Wohnmaschine ein Zuhause – auch dank der Farbgebung.