Das Novemberheft im Videodurchlauf.

Im November lotet Hochparterre Höhen und Tiefen aus. Wegen der steigenden Energiepreise und der Gasknappheit schalten viele Bauzulieferer in den Notfallmodus. Wie und ob sie den Krisenwinter auch für langfristige Umstellungen im Zusammenhang mit der Energiewende nutzen, darüber berichtet Pieter Poldervaart in seinem Artikel. Herzog & de Meuron stellen mit dem zweiten Roche-Turm in Basel einen neuen Höhenrekord auf: Mit 205 Metern ist er klar messbar, aber ist das Hochhaus auch eins der nachhaltigsten der Welt? Zweifel sind angebracht, wie unser Beitrag zeigt. In Grossbritannien sitzt seit September eine neue königliche Hoheit auf dem Thron. King Charles war davor lange, lange Prinz – und scharfer Architekturkritiker. Axel Simon trauert dieser royalen Einmischung in den Baukulturdiskurs nach.

Unten durch gehen will das Projekt ‹Cargo Sous Terrain›. Um die Grenzen der Logistik zu überwinden, wollen die Initianten in den Boden ausweichen. Doch aus den Augen heisst nicht aus dem Sinn. Rahel Marti berichtet über die offenen Fragen und ungelösten Probleme des Vorhabens. Ungeklärt sind auch die Herausforderungen der Klimakrise. Marcel Bächtiger erklärt, wie St. Gallen mit mehr Grün in der Stadt darauf reagieren will. Doch Bäume, die nach oben wachsen, brauchen Platz im Untergrund. Oben und unten hängen zusammen.