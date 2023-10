So sah der Gemeinschafstsstand der Edition Hochparterre mit dem gta Verlag letztes Jahr aus.

Dieses Jahr feiert die Frankfurter Buchmesse ihre 75. Ausgabe. Es ist die grösste Fachmesse für internationales Publishing, mehr als 4000 Verlage und verlagsnahe Player aus der ganzen Welt stellen vom 18. bis 22. Oktober in Frankfurt aus. Auch viele Architekturbuchverlage sind präsent. Wie die vergangenen Jahre auch, haben sich einige davon unter der Leitung von Scheidegger Spiess / Park Books in der Halle 3.1. zu einem kleinen Cluster zusammengeschossen. Dieses Jahr sind neben der Edition Hochparterre folgende Verlage dabei: Adocs, M Books, gta Verlag, Idea Books, Lars Müller, Park Books, Spector Books, Jap Sam, avedition und ff Publishers. Wie letztes Jahr auch teilt sich die Edition Hochparterre den Stand mit dem gta Verlag. Wir freuen uns über Besuch am Stand H144 in der Halle 3.1!