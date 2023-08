Drei Wochen lang finden im Rahmen der zweiten Zurich Design Weeks dutzende Talks, Ausstellungen und Workshops statt.

Im September pulsiert die Zürcher Designszene: Die Zurich Design Weeks starten in die zweite Runde – mit reichhaltigem Programm. Los geht's!

Anlässlich der bevorstehenden Events kann einem kurz schwindlig werden – es sind wirklich viele. Das (fast) vollständige Programm der Zurich Design Weeks ist hier abrufbar. Wer seine Recherche kurzhalten möchte, dem sei stattdessen mit einem Überblick gedient – zumindest über die Glanzpunkte des ersten Wochenendes, die wir nicht verpassen wollen.

– Startschuss ist das Pre-Opening der Zurich Design Weeks am Mittwoch, dem 30. August: Nach einer kurzen Begrüssung im Museum für Gestaltung Zürich geht es auf drei unterschiedliche Design Walks und zum Vernissagen-Hopping mit Apéro in den Off Spaces. Ab 17 Uhr im Museum für Gestaltung, danach in der Stadt verstreut.

Mit dem Thema Transition widmen sich die Zurich Design Weeks einer Welt, die sich im Wandel befindet.

– Am Freitag, dem 1. September geht es weiter mit der Vernissage der Designbiennale Zürich im Alten Botanischen Garten: Nebst täglichen Führungen finden auch Workshops und Talks zum diesjährigen Thema ‹Shift› statt. Während der ‹Langen Nacht der Zürcher Museen› am 2. September spannt die Designbiennale übrigens mit dem Völkerkundemuseum zusammen ­­– eine unerwartete Fusion von Ethnologie und Design. Taschenlampe nicht vergessen!

Die Designbiennale Zürich versammelt im Alten Botanischen Garten eine Reihe von Projekten zum Thema «Shift».

– Ebenfalls am 1. September feiert auch der Design Preis Schweiz: Im On Labs Annex HUB an der Hardturmstrasse 173 sind die nominierten Projekte der diesjährigen Edition ausgestellt. Ab 18.30 bis 22.00 Uhr öffnet die Schau im Rahmen der Jury-Party für das Publikum der Zurich Design Weeks.

Die aktuelle Ausgabe des Design Preis Schweiz findet unter neuer Leitung statt. Juriert wird diesmal nicht in Biel, sondern im On Labs Annex HUB an der Hardturmstrasse.

– Und weil es freitags am schönsten ist, zelebriert auch das Raw Senses-Kollektiv seine Vernissage am 1. September. Nach der grandiosen Eröffnungsausstellung im vergangenen Jahr verspricht die zweite Ausgabe Grosses: ‹The Office› findet in einem leerstehenden Grossraumbüro statt und bringt zeitgenössische Designerinnen und Architekten zusammen, um interdisziplinäres und experimentelles Schaffen zu feiern.

In Anspielung auf die sich wandelnde Rolle des Büros beleuchtet die Schau die Suche nach Alternativen und Gegenstrategien, um auf heutige Herausforderungen zu reagieren. Raw Senses bietet auch eine Reihe von kuratierten Veranstaltungen, darunter eine Performance von Lumpi, dem Bürohund des Design-Duos AATB. An der Hardturmstrasse 3 – nicht verpassen!

‹The Office› von Raw Senses versammelt 20 Design- und Architekturschaffende aus dem In- und Ausland.

– Am Kunstmarkt von ‹Support your local Artist› präsentieren über 30 Kreativschaffende – darunter sind Illustratorinnen, Grafiker, Keramikerinnen, Fotografen und Designerinnen – ihre Werke. Samstag, 2. September im Karl der Grosse an der Kirchgasse 14, 12 bis 19 Uhr.