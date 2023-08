Rey 3300, 1971. Design: Bruno Rey, Foto: Roberta Fele

Mirjam Rombach/Maarit Ströbele 15.08.2023 09:00

Sesselkult Von der Schreinerei zur Marke: Eine Ausstellung zeigt, wie sich der Stuhlhersteller Dietiker seit seiner Gründung vor 150 Jahren entwickelt hat. 15.08.2023 09:00

Für eine Buche sind 150 Jahre keine lange Zeit. Für eine Firma dagegen sind sie eine stolze Zahl. Der Stuhlhersteller Dietiker nimmt sie zum Anlass, seiner Unternehmensgeschichte eine Ausstellung zu widmen. Sie eröffnet am 18. August im Kulturhaus Obere Stube in Stein am Rhein und zeigt, wie das Handwerk des Entwerfens und Bauens seit den Anfängen der Stuhlfabrik gepflegt und entwickelt wurde. Zu sehen sind nebst Bildern aus dem Archiv auch bekannte Dietiker-Modelle wie «Rey», der aus massivem Buchenholz besteht. Konzipiert wurde die Schau von der freischaffenden Kuratorin Ariana Pradal. ###Media_2###...