Neumühle gewinnt Bundespreis Ecodesign Zwölf Projekte werden mit dem deutschen Bundespreis Ecodesign ausgezeichnet – darunter auch die «Mono Vest» des Zürcher Labels Neumühle. 04.12.2023 17:00

Jährlich vergeben das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz, das Umweltbundesamt und das Internationale Design Zentrums Berlin den Bundespreis Ecodesign. Ausgezeichnet werden die besten Projekte der Kategorien Nachwuchs, Konzept, Service und Produkt. Unter den zwölf stolzen Gewinnerprojekten ist auch die «Mono Vest» von Neumühle. Die zirkuläre Weste des Zürcher Labels ist nach den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft konzipiert und besteht ausschliesslich aus Polyamid 6, was eine einfach Wiederverwertung ermöglicht. Sämtliche Materialien werden in Europa in einem Radius von 380 Kilometer beschaffen, genäht wird in Deutschland. Die «Mono Vest» ist übrigens für Hochparterres «Besten» in der Kategorie Design nominiert – die Preisverleihung findet am 5. Dezember statt. Nicht verpassen!...