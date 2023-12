In dem von Teo Jakob eingerichteten Studio fliessen Entwicklungen des Designs und Hotelgeschichte ineinander. Entwürfe wie die Leuchte Type 600 von Baltensweiler oder der Salontisch des jungen Designstudios NM3 verbinden sieben Jahrzehnte.

Im Hotel Schweizerhof verkehrte einst das Who's who der Filmbranche: Liz Taylor, Grace Kelly, Peter Ustinov und Sophia Loren übernachteten dort, und «Im Geheimdienst Ihrer Majestät» war sogar James Bond persönlich zu Besuch. In Erinnerung blieben nicht nur die spektakulären Skikünsten des Bond-Doubles, sondern auch die stilsicheren Requisiten des Films: In der Forschungsanstalt des Bösewichts Blofeld beispielsweise hingen Verner Pantons «Flowerpot»-Leuchten von der Decke. Um die Hotelgeschichte mit der Entwicklung des Möbel- und Lichtdesigns zu verknüpfen, haben das Luxushotel und der ebenfalls aus Bern stammende Einrichter Teo Jakob zusammen das «Timeless Design Studio» eingerichtet. Seine Einrichtung deckt die letzten sieben Jahrzehnte ab. So kommen unter anderem Entwürfe von Rosmarie und Rico Baltensweiler, Susi und Ueli Berger und Gio Ponti zusammen – und natürlich die berühmte Leuchte von Verner Panton. Grosse Teile der Einrichtung sind heute Designklassiker, die einst von Teo Jakob in den Schweizer Markt eingeführt worden sind. ###Media_2### Eigens für das Projekt entstanden ist ein neuer «Rag Chair» von Tejo Remy – der niederländische Designer hat ihn aus alten Uniformen des Hotelpersonals zusammengesetzt. «Der Sessel ist somit eine Hommage an die verschiedenen Funktionen im Hotel», sagt der Designer Christian Herren, der als Mitglied der Stiftung Kunstsammlung Teo Jakob die Wahl der Accessoirs, Leuchten und Möbel verantwortet. «Das Konzept dieses Entwurfes wurde 1991 von Tejo Remy für das niederländische Kollektiv Droog entwickelt – Teo Jakob hat die Entwürfe des heute weltbekannten Kollektivs bereits sehr früh in einer grossen Ausstellung in der Schweiz gezeigt, damals noch völlig unbekannt.» ###Media_3### Es steht dem...