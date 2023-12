«MMXXII» von Dimitri Bähler.

Glocken hören Mit seiner Klanginstallation gewinnt Dimitri Bähler den silbernen Hasen in Design. Wie die Glockenklänge durchs das Schulhaus hallen, zeigt ein Zusammenschnitt aller Klänge zu unterschiedlichen Zeiten. 05.12.2023 21:24

Dimitri Bählers Kunst-und-Bauprojekt ‹MMXXII› macht die Treppenhäuser des Dufour-Schulhauses in Biel zu Klangkörpern: Auf jedem Absatz der beiden Treppenhäuser, die das dreigeschossige Gebäude erschliessen, hängt eine Glocke. Die metallischen Klänge der Bronzescheiben reagieren aufeinander und vereinen sich zu sechsstimmigen Melodien. Aufmunternd am Morgen, spielerisch abstrakt am Nachmittag, beruhigt sich die Melodie am Ende des Tages in einem Decrescendo. Es klingt nach Kloster, nach zeitgenössischer Musik – und nach Schulhaus. ...