Der ETH-Professor Laurent Stalder steht mit Architekturstudentinnen vor einem der Doldertalhäuser in Zürich.

Der Krieg in der Ukraine dauert an. Je mehr Gebäude zerstört werden, desto wichtiger wird der Erhalt von Baudenkmälern, die von den Bomben verschont blieben. Zu diesem Zweck hat die ETH Zürich und die Kharkiv Schule für Architektur im Juli eine Sommerschule organisierte. Eine Woche lang lernten Architekturstudentinnen aus der Ukraine, Bauten mit 3D-Laserscanning aufzunehmen. Übungsobjekt war eines der Doldertalhäuser von Marcel Breuer sowie Alfred und Emil Roth in Zürich. Organisiert hat die Sommerschule die ukrainische Architekturhistorikerin Myroslava Liakhovych zusammen mit den Professuren von Laurent Stalder, Silke Langenberg, Stefan Holzer und Daria Ozhyhanova. Sie wurde vom Departement Architektur und vom Rektorat der ETH Zürich finanziert. Die Sommerschule ist Teil eines grösseren Forschungsprojekts mit dem Ziel, das bauliche Erbe der Zwischenkriegsmoderne in der Ukraine zu inventarisieren, aufzunehmen und zu sichern.