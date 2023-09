Unterhalt ist wichtig, ob bei Maschinen oder Häusern. Fotos: ETH Bibliothek Zürich

‹Repair› ist ein Schlagwort der Stunde. Silke Langenberg hat das Thema als Professorin für Konstruktionserbe und Denkmalpflege an der ETH Zürich eingeführt. Im Frühling 2024 startet dort ein CAS Programm namens ‹ReMain›, was sich aus den Begriffen Repair und Maintenance zusammensetzt. Der Fokus des neuen Weiterbildungsprogramms liege auf der Wartungs- und Reparaturfähigkeit von Bauten und ihren Bestandteilen, wobei es auch um die Wirtschaftlichkeit möglicher Werterhaltungs- und Inwertsetzungskonzepte ginge, schreibt die ETH. Das Programm findet in Kooperation mit dem Departement Maschinenbau und Verfahrenstechnik statt. Die Bewerbung ist im Herbst 2023 möglich.