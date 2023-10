2021 ging der Prix Lignum in Gold an Esch Sintzel Architekten für die Siedlung Maiengasse in Basel.

Prix Lignum 2024: Jetzt Projekte einreichen

2024 zeichnet der Prix Lignum erneut die besten Bauten und Objekte aus Holz in der Schweiz aus. Jurypräsident ist der Architekt Marc Angélil. Ab Dezember können Projekte eingereicht werden.