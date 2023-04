Am 6. und 7. Mai findet zum fünften Mal Open House Basel statt.

Am ersten Maiwochenende können Neugierige in Basel hinter die Fassaden von über hundert Gebäuden blicken. Auch Skaterinnen und Minigolffreunde kommen auf ihre Kosten.

Basel fiebert dem Open-House-Wochenende am 6. und 7. Mai entgegen. Für die Kleinsten hat das Aufwärmen für das grosse Architekturfest bereits begonnen. Im Rahmen der Workshops ‹Entdecke dein Schulhouse› zählen Primarschülerinnen schon diese Woche gemeinsam Treppenstufen und Kloschüsseln, oder finden heraus, wer wohl älter ist: Das «Schulhouse» oder die eigene Oma?

Weniger interaktiv, aber durchaus informativ, ist das Rahmenprogramm für die Grossen. Am 3. Und 4. Mai finden abends Gespräche und Besichtigungen in und um Basel statt, und am Vorabend des eigentlichen Anlasses wird Xu Tiantian, Preisträgerin des Swiss Architectural Award, über ihre Arbeit im ländlichen China berichten.

Am Samstag und Sonntag schwärmen Architekturbegeisterte auf eigene Faust aus. Ganze 106 Gebäude öffnen bei dieser fünften Durchführung von Open House Basel ihre Türen. Viele davon sind frei zugänglich, in einige gelangt man nur mit einer Anmeldung. Einen guten Überblick geben die Galerie und die Karte.

Auch am Wochenende lohnt sich ein Blick ins Rahmenprogramm. Wer Basel beispielsweise schon immer einmal auf einem Skateboard oder mit einem Minigolfschläger in der Hand erkunden wollte, wird dort ein passendes Angebot finden.