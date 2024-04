Der Innenraum des Erlebniszentrums. Für die Metaphysik von Olgiatis Räumen war Kafka schon immer ein grosses Vorbild. Fotos: zVg

Olgiati baut Kafka Ein immersives Erlebniszentrum über Franz Kafka soll das Verenahof-Geviert in Baden beleben. Das Botta-Bad daneben lockt mit Entspannung. 01.04.2024 07:06

Die Ankündigung eines neuen Projekts des Bündner Architekten Valerio Olgiati hat die Architektur- und Literaturwelt gleichermassen in Aufregung versetzt: ein immersives Erlebniszentrum über Leben und Werk des Schriftstellers Franz Kafka in Baden. Das Projekt verspricht eine unvergessliche Erfahrung, die die Grenzen zwischen Kunst, Architektur und Erholung verschwimmen lässt. In verblüffender Synergie soll das Erlebniszentrum nicht nur Kafkas Vermächtnis ehren, sondern die beklemmende Welt seiner literarischen Werke baukünstlerisch umsetzen. Unterirdisch verbunden mit der direkt angrenzenden «Wellnesstherme» Fortyseven von Mario Botta soll das Erlebniszentrum die Badener Architektur- und Bäderlandschaft eindrucksvoll ergänzen, ja zu einem kulturellen Höhepunkt für die Region werden. Besucherinnen und Besucher können nach einem inspirierenden Tag im Erlebniszentrum die Gelegenheit nutzen, sich im einzigartigen Ambiente des Fortyseven-Bads zu entspannen und zu erholen. Das Projekt ist auch der Versuch, das Trauerspiel rund um das Verenahof-Geviert zu beenden. Der historische Hotelkomplex sollte als Rehabilitationsklinik umgenutzt werden, was letztes Jahr auf Eis gelegt wurde. Bis im ersten Semester 2024 wollte sich die Bauherrin, die ‹Stiftung Gesundheitsförderung Bad Zurzach + Baden› Zeit nehmen, ihre Pläne zu überdenken. Das führte zur überraschenden Wendung. Valerio Olgiatis Entwurf kann als eine Hommage an den weltberühmten Schriftsteller gelesen werden. Kafkas Räume sind nicht nur physische Orte, sondern auch Spiegel der Seele seiner Protagonisten und Ausdruck ihrer Angst, des Verlusts der menschlichen Autonomie und der Unmöglichkeit, der bürokratischen oder metaphysischen Maschinerie zu entkommen, die das Leben seiner Charaktere bestimmt. In diesen Räumen wird die menschliche Existenz auf ihre grundlegendsten und oft quälendsten Elemente reduziert,...