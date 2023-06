Das Kantonsspital Baden soll abgebrochen werden. Foto: KSB

50 000 Quadratmeter nutzbare Gebäudefläche abreissen statt umnutzen – das hört sich in Zeiten von Klimaerwärmung, knappen Baulandreserven und allseits proklamierter Wohnungsnot absurd an. Doch so soll es im kommenden Jahr in Baden geschehen. Wenn das dortige Kantonsspital seinen Neubau bezogen hat, wird der Vorgängerbau dem Erdboden gleichgemacht. Bevor die Abbruchbagger zu Werke gehen, stellen lokale Politiker und Aktivistinnen den seit Langem bekannten Plan infrage: Welche Potenziale schlummern in dem Betonkoloss? Und wie könnten alternative Nutzungsszenarien dafür aussehen? Das und mehr will der Verein Stadtlabor Baden im Rahmen der Ausstellung ‹Die gute Architektur› mit der interessierten Öffentlichkeit diskutieren. Nebst lokalen Akteurinnen und Akteuren sind die Umnutzungsexpertin Barbara Buser und die Zürcher Arbeitsgruppe für Städtebau ZAS* mit Beiträgen zu Gast.