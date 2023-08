Neubau und Brandwände bilden spannende Hofräume. Fotos: Laurian Ghinitoiu und Maris Mezulis

Mirjam Kupferschmid 26.08.2023 08:00

Innenhofreich Das Architekturbüro HHF hat im Basler Landskronhof durch geschicktes Zusammenlegens der Parzellen ein gelungenes Verdichtungsprojekt geschaffen.

Inmitten einer Basler Blockrandzone hat das Architekturbüro HHF eine ruhige, versteckte Welt geschaffen, in der seit einem Jahr 15 Parteien zu Hause sind. Gelungen ist das Verdichtungsprojekt dank Geduld und des geschickten Zusammenlegens der Hofparzellen. Vor zehn Jahren löste eine hier ansässige Stiftung den Auftrag aus mit der Idee, ihre Parkfläche im Hof zu überbauen. Gleiches planten auch die Erbinnen zweier benachbarter Häuser. Die Parteien beschlossen zusammenzuspannen; sie schieden eine neue Parzelle aus und übergaben das Projekt der Firma Steiner zur Ausführung. ###Media_2### ###Media_3### Die Architekten haben die kreuzförmige Grundform des Landskronhofs genau in die neue Parzelle eingepasst. Die Schnittfigur widerspiegelt das Baurecht und den Wunsch nach maximalem privatem Aussenraum für die Eigentumswohnungen. Durch kluge Abtreppung und den Einbezug des Terrains zeigt sich das fünfgeschossige Haus nirgends in der vollen Höhe; zwischen Haus, Garten und Brandwänden ist für spannende Ausblicke aus den Wohnungen und für Privatheit gleichermassen gesorgt. Dank der weiss lasierten Holzverkleidung sind auch an den Engstellen helle Räume entstanden, die zum Verweilen einladen. Ein Gerüst aus filigranen Metallstangen schnürt aus dem abgetreppten Volumen und den grossen Terrassen ein optisch kompakteres Paket. Auf den schmalen Balkonen toben sich Kinder zwischen den Stangen und den ersten Pflanzen rund ums Haus aus. Das spannungsvolle Spiel macht Halt an den grossen Fenstern. Als Hintergrund für die unterschiedlichen Wohnvorstellungen der Käufer bietet der Innenausbau wenig Überraschendes. ###Media_4### Während die Bewohnerschaft sich bereits auf ihr zentrales grünes Zuhause freute, sorgten sich die Anwohner um die Bäume im Innenhof und befürchteten Lärmemissionen und Schatten. Mittels Einsprachen und einer Petition haben sie sich gegen die Innenhofverdi...