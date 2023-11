Die Struktur des Zwhatt-Hochhauses basiert auf einer Holz-Beton-Hybridkonstruktion.

Aus den Eingaben aus 114 Ländern prämierte eine internationale Jury Projekte mit Gold, Silber und Bronze in den fünf Weltregion Asien-Pazifik, Europa, Lateinamerika, mittlerer Osten und Afrika sowie Nordamerika. Die Jury vergab zudem in jeder Region eine Anerkennung, die mit jeweils 10'000 Dollar dotiert ist. In Europa geht diese an das Zwhatt-Hochhaus, das Roger Boltshauser Architekten derzeit in Regensdorf bauen. Die Jury lobt die Verdichtung, die hybride Konstruktion und die integrierte Photovoltaik, die die Hälfte der elektrischen Energie der Wohnungen erzeugt. Die Preisübergabe fand am Wochenende in Venedig statt.