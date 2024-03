Nach Mendrisio und Dresden zeigt das Baukunstarchiv NRW in Dortmund die umfassende Werkschau zu Heinrich Tessenow, die der Architekt und Autor Martin Boesch in jahrelanger Forschungsarbeit entwickelt hat.

Das Baukunstarchiv NRW in Dortmund zeigt nach Mendrisio und Dresden die umfassende Werkschau, die der Schweizer Architekt und Autor Martin Boesch in jahrelanger Forschungsarbeit entwickelt hat. Mit einer Vielzahl von Zeichnungen, Modellen, Fotografien, Büchern und originalen Werkstücken lässt die Ausstellung das architektonische Werk Heinrich Tessenows in seiner Vielfalt und Komplexität lebendig werden. Die zur Ausstellung

erschienene umfassende Monographie «Heinrich Tessenow. Annäherungen und ikonische Projekte» hat Martin Boesch 2023 in der Edition Hochparterre herausgegeben.

An der Vernissage vom 14. März 2024 sprechen Ernst Uhing, Wolfgang Sonne, Hartmut Frank und Martin Boesch. Um Anmeldung unter info@baukunstarchiv.nrw wird gebeten.