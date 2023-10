Der Neubau Lyse-Lotte von Clauss Kahl Merz. Fotos: Christian Kahl

Ein Haus als Collage Für das genossenschaftliche Wohnhaus Lyse-Lotte in Basel hat das Architekturbüro Clauss Kahl viele städtebauliche und architektonische Themen unter einen Hut gebracht. 09.10.2023 16:41

Dieses Haus versucht einen Spagat: Das genossenschaftliche Wohnhaus Lyse-Lotte steht am Rand des Lysbüchel-Areals und vermittelt städtebaulich zwischen dem Blockrandquartier und den freistehenden Grossbauten im benachbarten Industriegebiet. Zwei Dachaufbauten ragen in den Himmel und lösen das Haus in Häuschen auf. Mit seiner unkonventionellen Dachform reagiert das Wohnhaus auf die Nachbargebäude, das Baurecht und die Energiewende: Eine integrierte Photovoltaik im Schrägdach erntet Sonnenlicht. ###Media_2### ###Media_3### Einen Spagat macht das Gebäude auch bei den Wohnungen. Diese sind auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Bauherrschaft zugeschnitten – eine Genossenschaft, gegründet von einer losen Gruppe von Menschen rund um das Architekturbüro Clauss Kahl Merz. Im Erdgeschoss liegen Studios, die Arbeiten und Wohnen doppelgeschossig verbinden. Darüber löst sich die Schotenstruktur immer mehr auf. Im zweiten Stock erschliesst ein Laubengang Kleinwohnungen für ältere Menschen. In den Obergeschossen darüber befinden sich Familienwohnungen, die durch eine gemeinsame zweistöckige Wohnhalle verbunden sind. Gästezimmer erweitern die Möglichkeiten. Auch die Wohnung im ‹Hüsli› auf dem Dach dient als Gästehaus. ###Media_4### ###Media_5### ###Media_6### Um die vielen städtebaulichen und architektonischen Themen wie die Dachform, die Laube oder Photovoltaik unter einen Hut zu bringen, setzte das Architekturbüro auf das postmoderne Mittel der Collage und der starken Formen. Die Architekten verweisen auf Venturi Scott Brown, die einst beim Lieb House 1969 diverse Formen kombinierten. In Basel macht diese Strategie das vielfältige Innenleben für alle im Quartier sichtbar. Helle Eternitplatten auf der Fassade binden die verschiedenen Hausteile zusammen. In den Wohnungen tragen kräftige Sockelleisten aus «Agglo-Marmor» dick auf. Mit grauem und rötlichem Kunsts...