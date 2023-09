Martin Kinder von Burckhardt erklärt das sanierte Coop-Hochhaus, das erste Ziel der Velotour. Fotos: Michael Volken

Im August erschien Hochparterres Themenheft Solaris #08. Es erklärt Basel zur Solarregion, denn hier sind in den letzten Jahren spannende Gebäude mit Solartechnik entstanden.

Am 1. September folgte die Veranstaltung dazu, eine E-Bike-Tour durch Basel. Die erste Solaris-E-Bike-Tour fand im April 2021 rund um Chur statt und war eine Corona-Idee. Statt einer Podiumsdiskussion mit Maske und Abstand lieber durchs Bündnerland radeln und gemeinsam Häuser anschauen. Zwei Jahre später fuhren wir nun also zu den 5 Gebäuden, die das Heft über Basel vorstellt.

Vom sanierten Hochhaus bis zum Garderobendach

16 Teilnehmende nahmen ihr E-Bike am Bahnhof SBB in Basel in Empfang. Begleitet wurden sie von Michael Volken und Axel Simon von Hochparterre. Martin Kinder von Burckhardt Architekten erläuterte vor dem Hauptsitz von Coop die Sanierung des Hochhauses aus den 1970er Jahren. Am Mehrfamilienhaus Oberwilerstrasse erzählte uns Architekt Dominique Salathé von seiner Fassadensanierung. In der Siedlung Heuwinkel in Allschwil empfing uns Andrea Jeger von Jakob Steib Architekten. Valentin Spiess von iArt hatte die Medienfassade des Novartis Pavillons erdacht und erzählte davon. Schliesslich wartete Fabio Felippi bei dem von Felippi Wyssen Architekten entworfenen Garderobengebäude Schorenmatte auf uns beim Tierpark Lange Erlen. Danke allen Beteiligten!

Die Diskussionen vor den Häusern waren rege. Genaue Energiezahlen wurden erfragt, die Ästhetik der Fassaden abgewägt und die Rolle der Solarenergie beim architektonischen Entwurf besprochen. Beim abschliessenden Apéro vor dem Garderobengebäude löschten die Teilnehmenden ihren Durst, gegen den Hunger gab es Bruschetta mit Burrata und vegetarische Paella von Juan-Luis, dem Wirt des Fussballclublokals. Mit Ideen im Kopf, neuen Kontakten und einigen Hochparterre-Heften lieferten wir die Velos wieder ab und fuhren nachhause.