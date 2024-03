Hochparterre Bücher geht on tour: Die Buchhandlung besucht ausgewählte Architekturbüros und legt über Mittag neuste Publikationen aus. Erster Ortstermin: 12. März bei EM2N in Zürich.

Le Corbusier, Mollino und Bofill: Sie alle und viele mehr kommen am Dienstag, 12. März in die Binz. Zwar nur in Buchform und während der Mittagspause, dafür aber in die neuen Büroräumlichkeiten von EM2N in Zürich. Auch Nachbarn sind zum ersten «Büchertisch über Mittag» von Hochparterre Bücher zum Schmökern, Lesen und Kaufen eingeladen. Anmeldung ist keine erforderlich.