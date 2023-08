Dachträger aus Aluminium überspannen den Kinosaal des ‹Plaza›. Fotos: Werner Huber (Fotos von 2021)

Im Juni haben die Sanierungsarbeiten am Kino Le Plaza in Genf begonnen. Nun hat am Samstag ein Brand grosse Schäden am Gebäude und insbesondere an der Dachkonstruktion angerichtet. Um 5.30 Uhr wurde der Alarm ausgelöst, innert weniger Minuten war die Feuerwehr vor Ort. Erst nach über zwölf Stunden konnte sie den Brand unter Kontrolle kriegen. Dafür musste sie von oben her mit einem Kran das Blechdach öffnen. Um 1 Uhr in der Nacht auf Sonntag war der Einsatz abgeschlossen. Die Brandursache ist noch nicht bekannt. ###Media_2### Das Kino Le Plaza entstand zwischen 1951 und 1953 als Teil des Mont-Blanc Centre nach Plänen des Architekten Marc-Joseph Saugey. Das Kino hatte 2004 seine Türen geschlossen und wurde 2009 unter Denkmalschutz gestellt. Dieser Schutz wurde jedoch aufgehoben, das Kino sollte einem Parkhaus weichen. In letzter Sekunde – die Abbrucharbeiten hatten bereits begonnen – kaufte die Fondation Hans Wilsdorf den ganzen Gebäudekomplex. 2020 gründete sie die Fondation Plaza, die das Kino sanieren und anschliessend als Kino- und Kulturzentrum nutzen wird. Die Eröffnung war für 2025 geplant. Dachkonstruktion als Highlight Dass der Brand ausgerechnet die Dachkonstruktion beschädigte, ist besonders tragisch, ist doch die Konstruktion eines der herausragenden, auch raumprägenden Merkmale des Saals. Sechs grosse, formschöne Aluminiumträger überspannen den Saal und tragen das gesamte Dach. Insbesondere zwei dieser Träger wurden durch den Brand stark in Mitleidenschaft gezogen – die Stabilität ist zurzeit nicht gesichert. Immerhin blieb der Grossteil der historischen Bausubstanz erhalten. Nach den Sicherungsarbeiten kann das Gelände geräumt und eine genaue Diagnose der Schäden vorgenommen werden, wie die Fondation Plaza schreibt. ###Media_3### An den Plänen für das Kino- und Kulturzentrum wird der Brand nichts ändern, wie die Fondation Plaza versichert...