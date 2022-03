baukultur-laerm.ch liefert praktische Tipps für Architektur an lauten Lagen.

Die ZHAW und der Cercle Bruit haben eine Planungshilfe entwickelt, die praktische Tipps und Infos für Architektur an lauten Lagen liefert. Im Zentrum steht der Raum und nicht die Dezibelwerte.

Andres Herzog 28.02.2022 14:58

Der Lärmschutz ist ein vertracktes Thema. Architektinnen können sich auf baukultur-laerm.ch informieren. Die von der ZHAW und dem Cercle Bruit entwickelte Planungshilfe liefert praktische Tipps und Infos für Architektur an lauten Lagen. Die Seite deckt ein breites akustisches Spektrum ab vom Städtebau über die Architektur bis zur Klangraumgestaltung. Ein Planungsleitfaden hilft Einsteigern ins Thema. Gute Lärmbauten von Genf bis Dübendorf sorgen für Inspiration. Eine Übersicht erklärt Gebäudetypen und kluge Grundrisse. Stets steht eine Kernbotschaft im Vordergrund: Architekten sollen den Lärm räumlich und gestalterisch nutzen und nicht nur den Dezibelwerten folgen. Wer noch tiefer einsteigen will, verweist die Seite an die kantonalen Lärmschutzfachstellen.