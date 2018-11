Macho-Unkultur auf dem Hönggerberg?

Palle Petersen 16.11.2018 12:38

Kurzer Rückblick: Anfangs Jahr kursierte die Liste «Shitty Architecture Men» im Internet. Auf der versammelten Gerüchteküche fanden sich die Namen dreier Professoren des ETH-Architekturdepartements. Daraufhin sammelte die Abteilung für Chancengleichheit von Mann und Frau Fälle von einem der drei und übergab diese Informationen der ETH-Leitung. Das Stadtmagazin Tsüri machte den Fall erstmals publik. Auf Nachfrage bestätigte die ETH die Sache und leitete eine Voruntersuchung ein. Viel Zeit verstrich und nichts drang nach aussen. Mitte September dann leitete die ETH ein Disziplinarverfahren ein und stellte den Professor frei. Im Oktober nahm sich die Wochenzeitung der «Machokultur auf dem Hönggerberg» an und swiss-architects legte nach. Seither verstrich weiter Zeit und nichts drang nach aussen. Das Gerücht kursiert, Ende Monat fiele ein Entscheid. Wie die Republik berichtete, wäre eine allfällige Kündigung die erste in der 163-jährigen Geschichte der ETH.

Nun wird auch der SIA aktiv: Heute versendet er einen offenen Brief an den Vorsteher des Architekturdepartements Philip Ursprung und an den Noch-Präsidenten Lino Guzzella. Der Verband sei «in Sorge um das Ansehen unserer Alma Mater» und vermutlich sei der Fall «nur die Spitze eines Eisbergs». Der SIA fordert darum «Transparenz» in Form eines «von einer unabhängigen Stelle erstellten, öffentlich zugänglichen Berichts» zu den Themen «Machtmissbrauch und sexuelle Belästigung». Es bräuchte dringend Anlaufstellen, klare Prozesse und «im Verdachtsfall konsequentes Handeln». Schliesslich fordert der Verband «die Erhöhung der Anzahl Professorinnen am Departement für Architektur», was zum «gleichberechtigten Miteinander» beitragen würde. Für all das bietet er Unterstützung an durch sein Kompetenzzentrum «Frau und SIA».

Und was macht Hochparterre? Forschung und Lehre im 21. Jahrhundert heisst nicht bloss HighTech, sondern auch eine faire, offene und transparente Lernumgebung. Von dieser scheint die ETH so weit entfernt wie von modernem Krisenmanagement und entsprechender Kommunikation. Compliance-Papiere reichen nicht, es braucht nun Taten. Wir wollen unseren Beitrag leisten, um den nötigen Druck aufzusetzen und stecken mitten in einer kollektiven Recherche zu den Themen Machtmissbrauch, Respektlosigkeit, Mobbing-Unkultur und sexueller Belästigung – an der ETH, an anderen Fachhochschulen und in der Architekturszene überhaupt. Wir sind spät dran, aber wir sind dran.