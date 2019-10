Gnanli Landrou (29) wuchs in Togo in Westafrika auf und studierte in Frankreich Materialwissenschaften. Seit 2014 forscht er am ETH-Lehrstuhl von Guillaume Habert in Zürich.

Erdbeton

Gnanli Landrou tüftelt an der ETH an einem Beton, der ohne Zement auskommt. Mit dem Startup Oxara testet er das Potenzial am Markt – im Westen ebenso wie in Afrika.

Andres Herzog 02.10.2019 17:23